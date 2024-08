Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 164,99 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 164,99 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 165,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 164,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 638.183 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Am 23.07.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

