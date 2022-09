Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 101,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,54 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.713 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. 25,18 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,09 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

