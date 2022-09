Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Wert von 101,86 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 102,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,54 EUR. Bei 101,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 493 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 24,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

