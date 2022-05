Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 3,9 Prozent auf 2.005,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.996,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.006,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.663 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.702,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.918,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,53 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 26,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 133,97 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: Signal der Woche: SAP - Höreraktie: Alphabet

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Marktforscher: Apples iPhone-Marktanteil in Nordamerika erreicht in Q1 51 Prozent - Apple-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock