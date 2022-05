Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) bricht am Dienstagnachmittag ein

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 1.927,80 EUR abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.924,40 EUR nach. Bei 2.006,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.545 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,67 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 1.918,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 0,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.335,71 USD an.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 133,97 USD je Aktie aus.

