Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Um 24.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 2.209,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.209,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.147,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.554 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,26 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 3.221,43 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 25.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 132,14 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com