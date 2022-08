Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roter Tendenz

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 114,08 EUR. Bei 113,90 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.677 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,71 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

