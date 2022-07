Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag südwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 25.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 105,96 EUR. Mit einem Wert von 105,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.846 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 21,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 11,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.311,86 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,44 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie verliert letztlich: Schiedsstelle zum Konflikt zwischen Google und der deutschen Verwertungsgesellschaft eingeschaltet

Google will 2023 weniger Mitarbeiter einstellen

Alphabet-Aktie moderat im Plus: Google will Prototypen von neuer Datenbrille öffentlich in den USA testen