Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 26.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 105,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 6.679 Stück.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 21,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.311,86 USD aus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,23 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.

