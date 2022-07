Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 105,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 103,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,00 EUR. Zuletzt wechselten 43.236 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.311,86 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 22,95 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,46 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

