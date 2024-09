Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 164,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.058.527 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 17,16 Prozent Luft nach oben. Bei 120,21 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,55 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,71 USD an.

Am 23.07.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,64 USD je Aktie.

