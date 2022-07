Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 109,50 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 109,66 EUR zu. Mit einem Wert von 108,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77.909 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 18,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Am 27.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 55.314,00 USD eingefahren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

