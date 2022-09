Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Dienstagmittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 103,28 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,68 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,60 EUR. Bisher wurden heute 13.496 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,37 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

