Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 128,98 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,98 USD. Bei 130,02 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,69 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.557.800 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,16 USD) erklomm das Papier am 19.09.2023. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 7,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 54,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,67 USD fest.

