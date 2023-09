Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 122,36 EUR.

Um 09:18 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 122,36 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.944 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 130,40 EUR erreichte der Titel am 18.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,14 USD aus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

