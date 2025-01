Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 192,09 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 192,09 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 193,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.467.944 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,29 USD an. Gewinne von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 130,67 USD erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 31,98 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,386 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,56 USD je Aktie verdient. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 03.02.2026.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

