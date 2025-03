Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 157,61 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 157,61 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.793.106 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 147,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,59 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 214,14 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,93 USD je Aktie aus.

