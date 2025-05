Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 153,54 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 153,54 USD zu. Bei 154,80 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 154,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.394.281 Stück gehandelt.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,85 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 8,47 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,494 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 200,67 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD gegenüber 1,91 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,81 Prozent auf 89,97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.07.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

