Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 101,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,84 EUR. Bisher wurden heute 415 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,25 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

