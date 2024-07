Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 169,75 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 169,75 USD zu. Bei 169,80 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,90 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.140.494 Aktien.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 12,96 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,18 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84,64 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 74,60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

