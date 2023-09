Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Freitagnachmittag

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 133,55 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 133,55 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,05 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 133,33 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.343.194 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 139,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,20 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,14 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 74.604,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.685,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

