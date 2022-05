Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 30.05.2022 09:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 2.122,00 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.135,00 EUR zu. Mit einem Wert von 2.135,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 324 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 21,48 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 3.335,71 USD angegeben.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 55.314,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 133,48 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Konkurrent aus dem Stand größte Beteiligung: In diese US-Werte hat die Commerzbank im ersten Quartal investiert

Keine Alphabet-Aktien mehr: So hat der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im ersten Quartal 2022 investiert

Umweltdebatte in den USA: Die dunkle Seite des Bitcoin-Minings

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com