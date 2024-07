Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 169,53 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 169,53 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,22 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 169,49 USD. Bei 170,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 892.627 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,11 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,386 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 204,71 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 74,60 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,62 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

Top-Unternehmen weltweit - Deutsche Unternehmen selten vertreten

Wedbush-Analyst Dan Ives begeistert von Apples KI-Potenzial - Neues Allzeithoch für Apple-Aktie voraus?