Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,20 EUR an. Bei 110,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.623 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 18,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 15,05 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

