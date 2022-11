Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag ins Plus

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 92,01 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,01 EUR aus. Mit einem Wert von 92,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,91 Prozent. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,43 USD an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.092,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,74 USD je Aktie belaufen.

