Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 82,36 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 81,89 EUR. Bei 82,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.382 Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,03 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,64 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

