Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Um 04:22 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 126,78 EUR ab. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,96 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.921 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,32 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 535,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 28.07.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,078 USD je Aktie.

