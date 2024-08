Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Kurs der Amazon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 12,5 Prozent auf 161,10 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 12,5 Prozent auf 161,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,75 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 166,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.260.658 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 201,20 USD markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 24,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 26,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 218,63 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent auf 143,31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 USD je Amazon-Aktie.

