Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 08.07.2022 09:22:00 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 113,36 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,80 EUR zu. Die Amazon-Aktie sank bis auf 113,36 EUR. Bei 113,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.139 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 31,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,10 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.227,44 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,563 USD je Amazon-Aktie belaufen.

