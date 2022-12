Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Amazon 83,89 EUR

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 84,24 EUR. Bei 83,90 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.787 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 155,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 07.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 517,70 USD an.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,70 Prozent auf 127.101,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

2022 dürfte Amazon einen Verlust von -0,102 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

