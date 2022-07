Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel

Das Papier von Amazon befand sich um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 108,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 108,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.062 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,71 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,39 EUR am 24.05.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 14,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.227,44 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 116.444,00 USD gegenüber 108.518,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,545 USD je Amazon-Aktie.

