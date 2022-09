Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 127,00 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 127,66 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 126,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.582 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Mit einem Kursverlust von 35,25 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 535,00 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,071 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

