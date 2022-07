Amazon Aktie News: Amazon steigt am Mittag stark

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,14 EUR

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 12,7 Prozent auf 134,28 EUR nach oben. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 134,96 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 133,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311.979 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 19,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,26 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 929,40 USD.

Amazon veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 0,564 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

