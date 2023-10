NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen

Ambitioniertes Ziel

Der große Hype um Wasserstoff-Unternehmen ist schon seit geraumer Zeit wieder vorbei. NEL, Ballard Power, Plug Power & Co. haben derzeit einen schweren Stand. Doch Plug Power zeigte sich kürzlich zumindest längerfristig zuversichtlich.

• Trotz Umsatzsteigerung: Plug Power weiter in den roten Zahlen

• Performance der Plug Power-Aktie lässt zu wünschen übrig

• Unternehmen will Umsatz in den kommenden Jahren kräftig steigern

Plug Power verharrt in der Verlustzone

Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power konnte im zweiten Quartal 2023 seinen Umsatz auf rund 260,18 Millionen US-Dollar steigern. Das bedeutet ein Plus von rund 72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, als das Unternehmen rund 151,27 Millionen US-Dollar umsetzte. Dennoch verharrte Plug Power weiter in den roten Zahlen und weitete seinen Verlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar noch von 0,30 US-Dollar auf 0,40 US-Dollar aus.

Schlechte Performance der Plug Power-Aktie

Auch die Performance der Plug Power-Aktie enttäuschte in diesem Jahr bisher. Im letzten Monat ging es für das Papier an der NASDAQ um 17,90 Prozent runter auf zuletzt 6,10 US-Dollar. Seit Jahresstart verlor der Anteilsschein gar 50,69 Prozent an Wert. Von Kursen von über 60 US-Dollar wie noch Anfang 2021, als es einen regelrechten Hype um Wasserstoff-Unternehmen gab, ist Plug Power damit inzwischen weit entfernt.

Bei TipRanks erhielt die Plug Power-Aktie in den vergangenen drei Monaten 22 Bewertungen. 15 der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und sieben haben dem Anteilsschein ein "Hold"-Rating verpasst. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,40 US-Dollar und damit rund 152 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Dabei gehen die Kursziele der Analysten sehr weit auseinander. So liegt das höchste Kursziel bei 37,00 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 506 Prozent innerhalb von zwölf Monaten impliziert. Das niedrigste Kursziel liegt dagegen bei 7,50 US-Dollar und würde einen Anstieg um gerade einmal rund 23 Prozent bedeuten.

Ambitioniertes Umsatz-Ziel

Bei seinem Plug Symposium machte das Unternehmen Anlegern kürzlich jedoch Hoffnung auf bessere Zeiten. Wie DER AKTIONÄR berichtet, erklärte Plug Power zwar, dass man für das laufende Geschäftsjahr erwarte, lediglich das untere Ende der Umsatzprognose, die das Unternehmen zuvor auf 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar festgelegt hatte, zu erreichen. Doch längerfristig zeigt sich das Unternehmen nun zuversichtlicher. So wolle Plug Power bis zum Jahr 2027 einen Umsatz von sechs Milliarden US-Dollar erreichen. Das würde - ausgehend von dem 2023 erwarteten Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar - einer Steigerung von 400 Prozent bzw. einer Verfünffachung des Umsatzes bis 2027 entsprechen. Bis 2030 solle der Umsatz dann sogar auf 30 Milliarden US-Dollar steigen. Das wäre wiederum das Fünffache der 2027 in Aussicht gestellten sechs Milliarden US-Dollar und entsprechend das Fünfundzwanzigfache der in diesem Jahr in Aussicht gestellten 1,2 Milliarden US-Dollar.

Bleibt abzuwarten, ob Plug Power seine ambitionierten Ziele tatsächlich erreichen kann und dann auch der Plug Power-Aktie womöglich bessere Zeiten bevorstehen. Doch zunächst einmal dürften sich die Blicke auf die nähere Zukunft und damit auf die Zahlen zum dritten Quartal und anschließend auf die Frage, ob das Unternehmen seine Jahresziele erreichen kann, richten.

