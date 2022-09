AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagmittag im Plus

Um 12:22 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 82,65 EUR nach oben. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 82,96 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 82,70 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.885 Stück gehandelt.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,73 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,30 EUR. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 19,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 149,25 USD.

Am 02.08.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.550,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.850,00 USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD- und NVIDIA-Aktie tiefrot: USA belegen KI-Chips mit Exportbeschränkungen

Infineon- und AIXTRON-Aktie schwach: Technologiestreit zwischen den USA und China verschärft sich

NVIDIA-Aktie, Intel-Aktie & Co.: Citigroup-Analyst rät von angeschlagenen Halbleiter-Aktien ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com