AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 163,86 USD.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 163,86 USD. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 162,81 USD. Bei 164,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.166.862 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 38,71 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,17 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AMD (Advanced Micro Devices) mit -0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 5,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 im Aufwind