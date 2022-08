AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 96,80 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,36 EUR. Zuletzt wechselten 101.002 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,93 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 69,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 39,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 149,25 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.887,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.850,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 52,91 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 25.10.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,31 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Infineon, AMD und Wolfspeed

Tesla wird zum Gaming-PC: Steam kommt wohl in Tesla-Fahrzeuge

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com