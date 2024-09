AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 139,71 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 139,71 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 141,13 USD. Mit einem Wert von 140,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.117.529 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 93,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,35 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,50 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

