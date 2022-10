AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 68,52 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 68,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,52 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230 Stück gehandelt.

Bei 144,32 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 52,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 63,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 7,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 149,25 USD angegeben.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.550,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.850,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

China-Investments: Gelegenheit für mutige Anleger

AMD- und NVIDIA-Aktie tiefrot: USA belegen KI-Chips mit Exportbeschränkungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com