AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 168,56 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 169,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,69 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.681.884 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 34,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,12 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 30.07.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 stärker

Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen