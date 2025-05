AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Grün

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 100,80 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 15:53 Uhr 2,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 101,46 USD. Bei 98,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.687.888 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 150,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7,66 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 4,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

