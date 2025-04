Hin und her bei US-Zöllen

Die Zollpolitik von Donald Trump sorgt weiterhin für große Unsicherheit an den Aktienmärkten. Doch Fondsmanager David Giroux rät Anlegern, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und sieht eine ganze Reihe von Aktien mit Potenzial.

• Donald Trump stürzt Märkte ins Chaos

• David Giroux rät Anlegern zu Ruhe

• Fondsmanager sieht zahlreiche Aktien mit langfristig guten Renditechancen

Nachdem seine Zollflut einen Einbruch an den Börsen nach sich zog, ruderte US-Präsident Donald Trump teilweise wieder zurück, jedoch bleibt sein Handeln erratisch und unvorhersehbar. So hat das Weiße Haus signalisiert, dass Trump bald neue Abgaben für bestimmte Warengruppen verhängen könnte, die von seinem umfassenden Maßnahmenpaket ausgenommen worden waren, das aktuell ohnehin teilweise pausiert ist. Alles in allem ist die Lage sehr unübersichtlich und es muss ständig damit gerechnet werden, dass die US-Administration neue Überraschungen - positive wie negative - verkündet.

Laut MarketWatch-Kolumnist Michael Brush rät David Giroux angesichts dessen dazu, die Marktvolatilität auszublenden und sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Der erfahrener Manager des T. Rowe Price Capital Appreciation Fund fokussiert sich auf Aktien mit der besten risikobereinigten Rendite über die nächsten fünf Jahre und hat dabei einige interessante Marktsektoren und Einzeltitel ausgemacht.

Cloud Computing-Aktien

Im Technologiesektor waren die sogenannten "Magnificent Seven" im vergangenen Jahr sehr erfolgreich, doch in diesem Jahr enttäuschen sie bislang. Auch David Giroux ist nur für zwei Werte aus dieser Gruppe optimistisch: Zum einen investiert er stark in Microsoft - wegen des potenziellen Wachstums im Bereich Cloud-Computing, bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz für Inferenz statt für Training und bei Sicherheitssoftware. Daneben hebt er aufgrund des Potenzials in den Bereichen Cloud Computing, KI und Einzelhandel den Daumen für Amazon.

NVIDIA, den Chipdesiger der zum Aushängeschild des KI-Hypes wurde, hat Giroux in seinem Portfolio hingegen nur untergewichtet, weil er sich Sorgen über das Wachstum der Blackwell 200-Chipsätze des Unternehmens macht. Stattdessen bevorzugt er AMD, weil er glaubt, dass der Konkurrent NVIDIA Marktanteile abnehmen wird. "Die Aktie von Advanced Micro Devices wird sich in fünf Jahren verdoppeln oder verdreifachen", ist Giroux optimistisch.

Software-Aktien

"Software ist im Moment unglaublich attraktiv", so Giroux außerdem. "Das ist ein Bereich, in dem man, wenn man einen gewissen Zeithorizont hat, eine Menge Geld verdienen kann", galubt der Fondsmanager und hat somit einen weiteren interessanten Sektor ausgemacht. Dabei bevorzugt er Unternehmen aus der zweiten Reihe, die wenig bekannt sind.

Konkret setzt der Experte hier auf PTC, einen Anbieter von computergestützter Design-Software und von Software, die Unternehmen bei der Verwaltung von Produktentwicklung, Fertigung und technischem Support unterstützt, sowie auf Workday, das Software für das Personalwesen anbietet. Beide Unternehmen gewinnen Marktanteile und haben wiederkehrende Umsätze von mehr als 90 Prozent, hebt der Experte hervor. Daneben unternehme Workday Schritte zur Steigerung der Gewinnspannen, während PTC schon seit mehreren Jahren zweistellige Gewinnzuwächse ausweise.

Aktien aus dem Gesundheitswesen

Gute Chancen sieht der Fondsmanager zudem im Gesundheitssektor - insbesondere bei Anbietern wichtiger Laborgeräte, Diagnoseprodukte, Reagenzien sowie Software. Hier hält er beispielsweise Becton Dickinson, das dabei ist zwei Geschäftsbereiche zu veräußern, für unterbewertet. Optimistisch ist er zudem für Revvity. Die Aktie sei aufgrund von Sorgen über Budgetkürzungen der National Institutes of Health (NIH) gefallen, obwohl tatsächlich nur ein kleiner Teil der Unternehmenseinnahmen an die NIH-Ausgaben gebunden sei, so der Experte.

