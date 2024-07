AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 166,72 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 166,72 USD zu. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 168,66 USD zu. Mit einem Wert von 166,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.607.996 Stück.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 44,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 172,50 USD angegeben.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,47 Mrd. USD gegenüber 5,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,51 USD je Aktie aus.

