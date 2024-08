AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 130,68 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 130,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 121,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.406.642 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 42,51 Prozent niedriger. Bei 93,12 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,84 Mrd. USD – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,42 USD im Jahr 2024 aus.

