AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 129,07 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 129,07 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 130,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 129,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.812.139 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,10 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,92 USD am 21.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 8,64 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 29.10.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

