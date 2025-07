AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 136,05 USD nach.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 136,05 USD. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 135,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,55 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.237.089 Aktien.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 187,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 27,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,89 USD je Aktie.

