AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 135,46 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 135,46 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,23 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,83 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.853.635 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 227,29 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,79 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit einem Kursverlust von 31,26 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie eingenommen. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,42 USD je Aktie belaufen.

