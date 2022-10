AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 7,2 Prozent auf 65,95 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,63 EUR ab. Mit einem Wert von 67,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.154 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 54,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 63,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 4,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,13 Prozent auf 6.550,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.850,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 25.10.2022 vorlegen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

China-Investments: Gelegenheit für mutige Anleger

AMD- und NVIDIA-Aktie tiefrot: USA belegen KI-Chips mit Exportbeschränkungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com