AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 122,74 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 122,74 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 121,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.563.529 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2024 bei 117,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,93 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

