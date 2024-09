AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Grün

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 136,77 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 136,77 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 137,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 883.574 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 93,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 31,91 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent auf 5,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,42 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Intel-Aktie vor Turnaround? Umstrukturierung könnte NVIDIA-Rivalen neuen Schub geben

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

US-Kartellwächter nehmen wohl NVIDIA ins Visier - NVIDIA-Aktie gibt nach